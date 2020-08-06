6 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Пекине работает участок для голосования на выборах Президента Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в КНР.

"Для организации голосования граждан нашей страны, находящихся на территории Китайской Народной Республики в период выборов Президента Беларуси, в белорусском посольстве образован участок для голосования", - отметили в белорусском загранучреждении.

Можно отдать свой голос как досрочно, так и непосредственно 9 августа. Избирательный участок в посольстве будет работать 9 августа с 8.00 до 20.00.

В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой и с целью предотвращения распространения респираторных инфекций, в том числе COVID-19, приняты меры безопасности. В частности, у посетителей будет проверяться температура. Для обработки рук, контактных поверхностей на избирательном участке и на входе на территорию посольства размещены средства для дезинфекции. При необходимости предоставляются одноразовые маски.-0-