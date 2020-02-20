В переписи 2019 года участвовало 95% населения Беларуси

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время переписи 2019 года были опрошены 95% населения, еще 2% отказались отвечать на вопросы. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Национального статистического комитета Инна Медведева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Из принявших участие в опросе 22% переписалось по интернету, 28% - находясь на стационарных или мобильных участках, 48% были опрошены на дому. Отмечу, что 2% отказались от участия в переписи. По международным стандартам допускается до 10% отказов", - сказала Инна Медведева.

Что касается тех, к кому переписчики так и не смогли попасть домой, по ним делались отметки и информация бралась из административных источников.

В Беларуси перепись населения проходила с 4 по 30 октября 2019 года под лозунгом "Взгляд на настоящее - шаг в будущее". На первом этапе можно было заполнить опросные листы самостоятельно по интернету, на стационарном участке или даже на своем рабочем месте (по заявке организации на работу мобильных участков). Возможность самостоятельно заполнить опросники в интернете использовали около 2 млн 24 тыс. человек. По домашним адресам переписчики совершали обходы с 21 октября. В течение всего периода работали около 650 стационарных участков.

Перепись населения проводится раз в 10 лет. В 2019 году респондентам предложили ответить на 49 вопросов, в том числе об основных демографических и национально-этнических характеристиках, миграционной активности, образовании, источниках средств к существованию, занятости, количестве детей, жилищных условиях, хозяйственной деятельности.

Собранная информация - своеобразный срез и фактическая демографическая картина страны. Она может послужить для корректировки дорожных карт масштабных госпрограмм, социальных и инфраструктурных проектов как в целом по стране, так и в отдельных регионах, отдельно взятых населенных пунктах.

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