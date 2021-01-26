В польском пункте пропуска "Бобровники" остановлено оформление из-за погодных условий

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26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В польском пункте пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны - "Берестовица") полностью остановлено оформление, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.
"Как сообщает сопредельная сторона, пропуск через границу временно прекращен в связи со сложными погодными условиями. О возобновлении функционирования пункта пропуска "Бобровники" будет сообщено дополнительно", - рассказали в ведомстве.
Рекомендуется учитывать данную информацию при планировании пересечения белорусско-польской границы.-0-