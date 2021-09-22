В приложение "Путешествую без COVID-19" планируют добавить данные о вакцинации

22 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В приложение "Путешествую без COVID-19" планируют добавить возможность включать в него данные о прохождении вакцинации. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эта тема включена в повестку заседания Совета ЕЭК 5 октября, - проинформировала Ия Малкина. - Вице-премьеры стран ЕАЭС рассмотрят вопрос расширения функционала приложения "Путешествую без COVID-19". Предполагается, что в перспективе с его помощью пользователи смогут предоставлять не только результат ПЦР, но и сведения о вакцинации или о перенесенном заболевании. Для этого приложение будет интегрировать данные из национальных информационных систем. Трансграничный обмен персональными данными при этом не предполагается".

"С одной стороны, это позволит предотвратить распространение коронавирусной инфекции, с другой - поддержать восстановление свободного перемещения граждан ЕАЭС внутри союза всеми видами транспорта", - подчеркнула официальный представитель ЕЭК.

Она отметила, что на Совете ЕЭК планируется обсудить вопрос об обязательном использовании приложения "Путешествую без COVID-19" и о его совместимости с казахстанским приложением ASHYQ.

Ия Малкина напомнила: разработчиком приложения "Путешествую без COVID-19" является Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития. "На сегодня в приложении получено порядка 1,2 млн результатов ПЦР-тестов. У 845 тыс. пользователей приложение установлено на телефон. К приложению подключены 4025 лабораторий, филиалов лабораторий и точек забора биоматериала", - добавила официальный представитель ЕЭК.-0-