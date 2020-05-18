В проекте КоАП нужно учесть опыт граждан и практикующих юристов - Чайчиц

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект Кодекса Беларуси об административных правонарушениях должен учитывать ключевые моменты из обобщенного опыта граждан и практикующих юристов. При этом важно не допустить, чтобы чей-то личный опыт или интерес стал основополагающим. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики Национального собрания, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Виктор Чайчиц.

По его словам, общественное обсуждение проекта КоАП должно быть направлено на конечный результат, полезный для общества и государства.

"Незначительное административное нарушение порой влечет за собой серьезные последствия. Это проявляется в снижении активности и отказе от инициативы со стороны индивидуальных предпринимателей, юрлиц и граждан, подвергнутых ответственности за несущественное и неопасное для общества нарушение", - отметил Виктор Чайчиц.

Необходимо избежать избыточности, несогласованности в вопросах ответственности за административные правонарушения, а ответственность должна быть направлена на предупреждение, профилактику и разъяснение, подчеркнул сенатор. Необходимо классифицировать правонарушения и ответственность за них в зависимости от степени общественной вредности и тяжести последствий.

В проект Кодекса об административных правонарушениях разработчики предлагают ввести институт профилактических мер административного воздействия - включить в раздел III проекта КоАП соответствующую главу 6. В частности речь идет о таких мерах, как устное замечание, предупреждение, начисление штрафных баллов, мерах воспитательного воздействия (в отношении несовершеннолетних).

"Важно, что в проект внесены предложения о смягчении и пересмотре административной ответственности для детей. Когда по "административке" привлекают к ответственности молодого человека и ставят на учет, это клеймо, которое может серьезно повлиять на его жизнь. Взыскание за административное правонарушение должно быть уроком и работать на предупреждение, чтобы более серьезных правонарушений не было", - сказал Виктор Чайчиц.

Он также обратил внимание на пересмотр сроков правовых последствий привлечения к ответственности. На данный момент подверженность административной ответственности сохраняется в течение года. Так, например, в проекте Кодекса предлагается дополнение - глава 9 "Административная ответственность несовершеннолетних". Нормы этой главы будут посвящены регламентации привлечения несовершеннолетних к административной ответственности, включая сроки давности такого привлечения и срок, в течение которого несовершеннолетний считается подвергнутым административному взысканию.

"Согласно проекту, разделение административных правонарушений на категории позволит установить для каждого из них срок, по истечении которого физическое или юридическое лицо считается не подвергнутым административному взысканию. Важное нововведение касается применения меры воздействия "предупреждение", которая переводится в разряд профилактических. Вместо ареста административным взысканием станут в некоторых случаях общественные работы, что обусловлено необходимостью наличия в Кодексе основного неимущественного взыскания, альтернативного аресту", - отметил Виктор Чайчиц.

Как сообщалось, проекты Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях вынесены на общественное обсуждение. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 18 по 27 мая. Их подготовка мотивирована поручениями Президента, данными 16 декабря 2019 года на совещании по вопросам привлечения граждан и субъектов хозяйствования к административной ответственности.-0-