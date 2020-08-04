В проведении exit poll будут задействованы около 1000 интервьюеров

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная лаборатория социологических исследований при Белорусском комитете молодежных организаций готова к проведению опроса на выходе из избирательных участков 9 августа, сообщает БЕЛТА.

В соответствии с социологической выборкой сформирована и апробирована опросная сеть, подобраны и обучены почти тысяча интервьюеров, которые будут проводить опросы на более чем 300 участках. Все они наденут специальную форму с логотипом БКМО. Кроме того, для обеспечения безопасности у каждого из них будут защитные маски и перчатки. Для контроля за соответствием exit poll международным стандартам привлечены зарубежные научные консультанты. Подтвердили свое участие эксперты из Швеции, Польши, России, Украины, Австрии, Израиля и Сербии.

Во время президентских выборов в 2010 и 2015 годах Молодежная лаборатория социологических исследований уже проводила exit poll. Во время последней политической кампании результаты, полученные при опросах на выходе из избирательных участков, практически полностью совпали с официальными результатами выборов, а также с данными, полученными авторитетными международными организациями, проводящими exit poll.-0-