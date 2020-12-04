В пункте пропуска "Бенякони" из-за ремонта приостановлено движение

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Бенякони" из-за ремонта временно приостановлено движение, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

"По информации сопредельной стороны, с 10.00 до 15.00 в международном пункте пропуска "Шальчининкай" (на белорусской стороне "Бенякони") проводятся ремонтные работы по энергообеспечению. В связи с этим приостановлен пропуск лиц и транспортных средств", - рассказали в ведомстве.

Госпогранкомитет рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездки. -0-