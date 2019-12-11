В работе по социализации инвалидов должен обеспечиваться комплексный подход - Петришенко

11 декабря, Лепель /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В работе по социализации инвалидов должен быть обеспечен непрерывный комплексный подход. Такое мнение высказал сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко после выездного заседания рабочей группы по вопросам социализации лиц с ограниченным возможностями, которое прошло в Лепельском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обсудили, все ли у нас реализовано в той мере, которая предусмотрена нормативно-правовой базой, возможностями и потребностями нашего государства, в том числе полного выполнения Конвенции по защите инвалидов, к которой страна присоединилась в 2016 году. Эту работу мы развернули, сейчас сконцентрировались на болевых точках - именно на тех моментах, которые должны обеспечивать непрерывную социализацию людей с ограниченными возможностями", - подчеркнул Игорь Петришенко.

По его словам, в этой работе важно задействовать все элементы. "Должен быть комплексный партнерский подход самого инвалида, выстроенной системы социализации и семьи. Исходя из этого мы и проводим свою деятельность", - подчеркнул Игорь Петришенко.

Вице-премьер также заострил внимание на обеспечении плавного перехода ребенка, достигшего совершеннолетия, из центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации системы образования в территориальные центры соцобслуживания населения. В этой связи Игорь Петришенко отметил опыт, наработанный в Лепельском районе.

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