В реализации концепции "деревни будущего" важно вместе с производством развивать соцсферу - Кочанова

2 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В реализации концепции "деревни будущего" важно вместе с производством развивать и социальную сферу. На это обратила внимание глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова сегодня во время рабочей поездки в Гомельскую область при посещении агрогородка Мичуринская, передает корреспондент БЕЛТА.

Населенный пункт находится в Гомельском районе в непосредственной близости от областного центра. Здесь есть необходимая инфраструктура: работает школа, Дом культуры, успешно функционирует сельхозпредприятие, планируется открыть его музей. Сюда на работу приезжают и из областного центра. "Такой населенный пункт можно брать за пример. Но хорошо, если бы такая "деревня будущего" была и более отдалена от города", - отметила Наталья Кочанова.

Начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Ирина Довгало, глава Администрации Президента Наталья Кочанова, председатель Гомельского райисполкома Елена Алексина во время посещения Брилевского сельского дома культуры

"Важно, развивая производство, создавать необходимые условия и в социальной сфере для того, чтобы и молодежь, и все сельчане имели возможность сходить в кино, прийти в клуб и заниматься по интересам - танцами, участвовать в хоровых коллективах. Для человека, его самореализации должны быть созданы все условия", - подчеркнула глава Администрации Президента. Только в комплексе можно создать "деревню будущего", добавила она.

Наталья Кочанова во время посещения Брилевской средней школы

Наталья Кочанова обратила внимание, что в последнее время все больше примеров, когда люди уезжают из больших городов жить в небольшие сельские районы, работают в сельскохозяйственных предприятиях, а где-то и сами открывают агроэкоусадьбы, создают фермерские хозяйства. "Это здорово, когда человек может себя реализовать, найти применение своим силам, а также жить в более спокойном ритме", - считает она.

В агрогородке Мичуринская о важных направлениях для самореализации рассказали главе Администрации Президента сами жители. Так, в Брилевской средней школе практически половина педагогов имеют высшую категорию, ребята побеждают на интеллектуальных соревнованиях республиканского уровня, создана хорошая база для развития учащихся. Наталья Кочанова подарила ученикам футбольные мячи.

Брилевский сельский Дом культуры работает по 14 направлениям. Пользуются популярностью народный хор "Вязанка", ансамбль народного танца "Кросны", есть возможность реализовать свои творческие способности в различных кружках, объединениях по интересам.

Хорошие результаты работы демонстрирует КСУП "Брилево", которое специализируется на овощеводстве с промпереработкой продукции, производстве молока. В открытом грунте хозяйство выращивает капусту, лук, свеклу, морковь, спаржевую фасоль, горох. В теплицах созревают помидоры, огурцы. Например, в этом году в теплицах уже собрали 110 т томатов.

При посещении сельхозпредприятия встал вопрос о цене реализации в торговых точках овощной продукции белорусских производителей. Как пояснил директор КСУП Аркадий Кобрусев, предприятие отпускает помидоры максимум по Br3-3,5, самые дорогие огурцы - Br2,2. Наталья Кочанова обратила внимание, что в торговой сети цена в два раза больше. Ситуацию изучат.

Во время поездки особый акцент сделан на выполнении поручений Президента, в том числе и озвученных в Послании белорусскому народу и Национальному собранию. Например, по наведению порядка и благоустройству. "Эти вопросы актуальны, потому что этот год - Год малой родины, когда поставлены задачи Президентом навести идеальный порядок во всех уголках нашей страны", - сказала Наталья Кочанова. По ее словам, увиденное в Гомельском районе убедительно говорит о том, что люди здесь работают добросовестно.-0-

Фото Олега Фойницкого