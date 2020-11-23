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23 ноября 2020, 16:35

В ресурсных центрах сконцентрировано передовое производственное и учебное оборудование - Голубовский

Валерий Голубовский. Фото из архива
Валерий Голубовский. Фото из архива

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ресурсных центрах сконцентрировано передовое производственное и учебное оборудование, заявил корреспонденту БЕЛТА ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский.

"В Беларуси создана сеть ресурсных центров, где сконцентрировано самое передовое производственное и учебное оборудование, технологии, которые применяются в реальном секторе экономики. В каждое учреждение образования нельзя поставить дорогостоящие ресурсы. Но установив его на базе ресурсных центров, дальше реализуется схема сетевого взаимодействия. То есть учащиеся со всей страны приезжают в ресурсный центр для обучения, а затем продолжают осваивать учебную программу у себя в колледже", - рассказал Валерий Голубовский.

По его словам, за ресурсными центрами - будущее. "Изменений в технике и технологиях становится больше, и они происходят все быстрее. Угнаться за тем, чтобы поставить эти технологии на учебный процесс в каждое учреждение образования, просто невозможно, да и финансово затратно. Поэтому правительством было принято решение о развитии сети ресурсных центров, чтобы прежде всего новые технологии или оборудование попадали на базу ресурсного центра и использовались профильными учреждениями образования. В итоге обучающийся получает новую компетенцию по эксплуатации и ремонту передового оборудования, соответствующего мировому уровню. Это рациональное и эффективное использование государственных ресурсов на подготовку кадров для инновационной экономики", - отметил ректор РИПО.

В Беларуси с 1 сентября в ресурсных центрах учреждений образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического, среднего специального образования, организовано сетевое обучение учащихся. В 2020/2021 учебном году в соответствии с графиком учащиеся более 50 учреждений образования пройдут обучение на базе ресурсных центров: Гродненский государственный профессиональный технологический колледж, Минский государственный механико-технологический профессионально-технический колледж, Оршанский государственный механико-экономический колледж, филиал БГТУ "Витебский государственный технологический колледж", филиал "Индустриально-педагогический колледж" РИПО, филиал "Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе" РИПО, филиал "Минский государственный автомеханический колледж имени академика М.С.Высоцкого" РИПО, филиал БГУИР "Минский радиотехнический колледж", филиал "Молодечненский государственный политехнический колледж" РИПО, филиал "Ресурсный центр ЭкоТехноПарк Волма" РИПО.

Такая возможность с 9 по 16 ноября была предоставлена обучающимся Минского государственного профессионального лицея № 9 автомобилестроения. Они на базе Индустриально-педагогического колледжа РИПО научились инновационным способам сварки. Используя в качестве средств обучения современные 3D-тренажеры SOLDOMATIK, позволяющие имитировать процессы дополненной реальности, ребята научились работать в условиях, близких к реальности. Оценка и видеоанализ, запись параметров (напряжение, ток, газ, наклон горелки, длина дуги, скорость, направление, пористость, разбрызгивание) позволяет обучающимся самостоятельно находить и устранять слабые места в работе.

С 9 по 21 ноября обучающиеся Гродненского государственного колледжа техники, технологий и дизайна прошли обучение на станках фрезерной группы системы Sinumerik и научились программировать и осуществлять наладку данного станка. Наличие оборудования позволило изучить на практике все важные составляющие современного производственного процесса в условиях, максимально приближенных к современному инновационному предприятию. Ребята создавали управляющие программы посредством использования программного обеспечения ShopMill, ShopTurn, осуществляли контроль выполненных изделий с применением высокоточного контрольно-измерительного инструмента, производили наладку высокотехнологического оборудования с применением передовых технологий.

В следующем учебном году планируется увеличение сети учреждений образования, имеющих доступ к ресурсным центрам -0-

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