В санаториях Минтруда более 1,3 тыс. пожилых и инвалидов оздоровились после ковидной пневмонии

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С мая прошлого года в 4 санаториях Министерства труда и социальной защиты для ветеранов войны, труда и инвалидов "Березина", "Ясельда", "Белая Вежа" и "Вяжути" прошли долечивание и внеочередное санаторно-курортное оздоровление 1366 пожилых граждан и инвалидов, перенесших ассоциированную с COVID-19 пневмонию. Об этом БЕЛТА сообщили в Минтруда.

"Бесплатное долечивание сроком до 14 календарных дней осуществлялось в санаториях "Березина" (с мая по июль) и "Вяжути" (с мая по август). Этап долечивания прошли 475 пожилых граждан и инвалидов. С июля 2020 года неработающим ветеранам труда и инвалидам I и II группы, перенесшим ассоциированную с COVID-19 пневмонию, через месяц после их выздоровления предоставлено право на внеочередное санаторно-курортное лечение в санаториях министерства. Таким правом уже воспользовался 891 пожилой гражданин и инвалид", - уточнили в ведомстве.

Неработающим инвалидам I и II группы путевки представляются бесплатно, ветеранам труда - по льготной стоимости (как правило, 15-20% от цены путевки в зависимости от дохода и сезона).

За получением путевки необходимо обращаться к специалистам представительств Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения по месту жительства. При этом нужно предоставить: заявление; медицинскую справку о состоянии здоровья, подтверждающую нуждаемость в санаторно-курортном лечении, с указанием сведений о перенесенной пневмонии, ассоциированной с COVID-19; копию трудовой книжки, пенсионного удостоверения или удостоверения инвалида.

"В санаториях есть необходимая лечебная база, создана безбарьерная среда. Удачное расположение здравниц на лоне природы тоже способствует восстановлению после перенесенной тяжелой болезни. Под контролем медперсонала проводится комплекс физиотерапевтических процедур, лечебная и дыхательная гимнастика. Положительный эффект оказывают и просто прогулки на свежем воздухе, пятиразовое питание, разнообразные фиточаи и кислородный коктейль", - рассказали в Минтруда.

Санаторно-курортное лечение пожилых граждан и инвалидов организовано в соответствии с временными рекомендациями по профилактике заноса и распространения инфекции COVID-19.-0-