В седьмой раз отмечены лидеры потребительского рынка Беларуси

Победителей Республиканской премии "Лидер потребительского рынка-2021" назвали 15 декабря в Беларуси. Церемония вручения состоялась в столичном "Президент-Отеле" и прошла уже в седьмой раз.

В 2021 году престижную награду получили более 40 успешных белорусских предприятий, работающих на потребительском рынке нашей страны. Кроме того, в рамках церемонии состоялось награждение лучших руководителей предприятий дипломами бизнес-премии.

В числе победителей – предприятия пищевой, деревообрабатывающей, легкой промышленности, производители медицинских товаров, металлоизделий, строительных материалов, компании, работающие в сфере торговли и оказания услуг.

Экономика Беларуси развивается, и залогом этого движения вперед являются инновационность, эффективность и импортозамещение. Эти три составляющие и стали приоритетами премии "Лидер потребительского рынка – 2021". Как рассказал в приветственном слове председатель оргкомитета премии, глава Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин, организаторы целенаправленно отметили предприятия, которые "не стоят на месте, выпускают новую продукцию на уровне мировых стандартов и делают это экономически эффективно".

По его словам, в последние годы на повестке дня все четче становится задача удержания собственного рынка, ведь тот же импорт продовольствия с 2015 года существенно вырос, растут поставки из-за рубежа и промышленных товаров. Посему организаторы премии "Лидер потребительского рынка" оценивали работу компаний прежде всего на отечественном рынке, который в непростой для белорусской экономики период приобретает большее значение. "Именно в продвижении отечественных товаров на белорусском рынке мы видим главную задачу, именно свой рынок и белорусский потребитель должны стать приоритетом для белорусских предприятий", – подчеркнул председатель оргкомитета.

Кадры решают все

Сергей Балыкин также озвучил и формулу успеха в непростой экономической ситуации. "Сегодня как никогда важна личность руководителя, ведь за успехами предприятия всегда стоит конкретный человек, чей вклад в достижения компании заслуживает самой высокой оценки", – уверен руководитель Ассоциации малого и среднего предпринимательства.

ОАО "Минский молочный завод"

Одним из таких руководителей является генеральный директор ОАО "Минский молочный завод №1" Тамара Чичиро, награжденная дипломом "Лидер управления", а само предприятие, и ранее не раз награждавшееся, получило Гран-при премии.

"Наше предприятие продолжает модернизацию – мы запустили новую линию пастеризованного и стерилизованного молока, и на сегодняшний день наши производственные мощности позволяют перерабатывать свыше 900 тонн молока в сутки и выпускать свыше 350 наименований. Также мы увеличили ассортимент продукции, которую стали выпускать первыми в Беларуси, – глазированных сырков, занимающих особое место в ассортименте, за что и получили эту высокую награду.

Она подтверждает то, что качество нашей продукции по-прежнему высокое, и потребитель, запросы которого мы стараемся удовлетворить, отдает предпочтение натуральным молочным продуктам. Отмечу, что география реализации нашей продукции в уходящем году увеличилась, и на сегодняшний день ОАО "Минский молочный завод №1" 48 % выпускаемой продукции реализовывает за пределами нашей страны. Экспортный потенциал молочной отрасли Беларуси высок, и мы стараемся каждый год наращивать объем поставляемой за рубеж молочной продукции под узнаваемыми торговыми марками, которых у нашего завода уже шесть", – рассказал заместитель генерального директора ОАО "Минский молочный завод №1" по производству Михаил Снопков.

Белорусское – значит отличное

Когда на рынке высока конкуренция и у потребителя широк выбор высококачественной продукции, возрастает важность маркетинговой составляющей, привлечения и удержания покупателя, а это непростая задача. Одним из эффективных инструментов формирования положительного имиджа, фактором, повышающим доверие к производителю, служит для предприятий участие в премии "Лидер потребительского рынка". Ведь люди в гораздо большей степени доверяют независимой оценке, чем рекламным сообщениям.

ОАО "Пинское промышленно-торговое объединение "Полесье"

Важно и визуальное воздействие, подчеркивание белорусского происхождения товара, ставшего синонимом качественного продукта. В этом производителям поможет в том числе и то, что победители премии "Лидер потребительского рынка" получают возможность отмечать свои товары специальным знаком, представляющим собой стилизованный ромб красного цвета. Элементы белорусского орнамента, символизирующие успех и благополучие, с нанесенной в центре надписью "Лидер" выделят продукцию. Хотя есть такая, о происхождении которой нет необходимости напоминать, к примеру – ОАО "Пинское промышленно-торговое объединение "Полесье". Ведь предприятие давно узнаваемо и знаменито своим трикотажем далеко за пределами Беларуси.

"Премия "Лидер потребительского рынка", полученная нашим предприятием второй год подряд, подтверждает признание объединения и того факта, что производимая нами продукция завоевывает все больше внимания покупателей. "Полесье" входит в десятку крупнейших мировых производителей пряжи и является крупнейшим в Беларуси производителем трикотажа: более 40% выпущенной одежды уходит на экспорт. Объемы велики, потому 26 магазинов нашей торговой сети не могут реализовать их внутри страны. А если говорить о пряже, то на экспорт ее уходит более 90%. Наращивать объем поставляемой за рубеж продукции позволяет высокое качество, достигаемое в том числе благодаря проводимой с 2018 года модернизации. Мы уже реализовали три инновационных проекта, четвертый в стадии реализации – по производству и пряжи, и трикотажа. Благодаря этому расширен ассортимент выпускаемой продукции: мы увеличили линейную плотность пряжи, стали выпускать бесшовный трикотаж. Сегодня наши изделия стали тканеподобными – производство вышло на новый уровень", – поделился достижениями предприятия генеральный директор ОАО "Пинское промышленно-торговое объединение "Полесье" Виктор Войтович.

Стабильное качество – залог успеха

Премия "Лидер потребительского рынка" была учреждена группой компаний "Медиа Партнер", работающей в Беларуси более 15 лет, при поддержке Ассоциации малого и среднего предпринимательства, бизнес-ассоциаций, СМИ в 2015 году, тогда же состоялось первое вручение наград. За эти годы лауреатами премии стали более 150 белорусских предприятий. В их числе не только гиганты нашей экономики, но и небольшие компании, уверенно чувствующие себя на рынке и занимающие видное место в своих сегментах. Среди таких предприятий ОАО "Гольшанский крахмальный завод" – как и многие обладатели премии, удостоенный ее не единожды, что безусловно свидетельствует о стабильно высоком качестве производимой им продукции.

ОАО "Гольшанский крахмальный завод"

"В год юбилея предприятия, которому в этом году исполнилось 125 лет, мы рады в очередной раз получить премию "Лидер потребительского рынка", что расцениваем как поощрение нашего коллектива. На Гольшанском крахмальном заводе удалось создать сплоченную команду, выпускающую высококачественную продукцию, и это подтверждается тем, что складские помещения предприятия пустуют: весь произведенный нами крахмал буквально "с колес" отправляется потребителям.

Дело в том, что спрос превышает наше предложение, хотя мы производим практически 3000 тонн крахмала в год и постоянно наращиваем производство. Почти три четверти произведенной продукции – 73 % – уходит на экспорт в Россию, Узбекистан, Таджикистан. Этот объем мог быть даже больше, но так как мы заключили контракт с "Беларуськалием" и отгружали в Солигорск большие объемы, то из-за нехватки сырья увеличить поставки за пределы Беларуси не могли", – рассказал об успехах директор ОАО "Гольшанский крахмальный завод" Сергей Чудиловский.

Всего престижную награду "Лидер потребительского рынка – 2021" получили 43 белорусских предприятия, работающих на рынке страны. В числе лауреатов и обладателей Гран-при премии: Государственное предприятие "Молочный гостинец", ОАО "Бабушкина крынка" – управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка", ОАО "Березовский мясоконсервный комбинат", ОАО "Витебский МЭЗ", ОАО "Гродненский мясокомбинат", ОАО "Минский молочный завод №1", ОАО "Пинское промышленно-торговое объединение "Полесье", ОАО "Полоцкий молочный комбинат", ООО "ГАЛТЕЯФАРМ", СОАО "Коммунарка", СООО "БЕЛСЫР", СП "КАМАКО ПЛЮС" ООО, СП ОАО "СПАРТАК", Унитарное предприятие "Глубокский мясокомбинат", УП "Бумажная фабрика" Гознака, ЗАО "Агрокомбинат "Заря", ОАО "Гольшанский крахмальный завод", ОАО "Жабинковский комбикормовый завод", ОАО "Ляховичский консервный завод", ОАО "Мозырский ДОК", ОАО "Новогрудский завод металлоизделий", ОАО "Рогозницкий крахмальный завод", ОАО "Слуцкий мясокомбинат", ОАО "Тепличный комбинат "Берестье", ООО "АрсеналВидео", ООО "КЕМИТРЕЙД", ООО "Смелые решения", ООО "Число удачи", СООО "ЦСП БЗС", Винно-водочный завод "Колос" ОАО "ДОРОРС", ОАО "Пружанский молочный комбинат" и другие успешные компании.

Лауреаты премии определяются экспертным советом, состоящим из ведущих представителей бизнес-сообществ, органов государственной власти, масс-медиа и науки.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить на сайте, а также по телефонам:

+375-17-282-53-62, +375-44-753-20-33

Генеральный информационный партнер – Радио МИР

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