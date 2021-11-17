В Сейме Литвы предложили отправить беженцев с белорусско-польской границы в Мюнхен

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутат литовского Сейма Петрас Гражулис внес на рассмотрение проект постановления о доставке мигрантов, находящихся на границе Беларуси и ЕС, в Мюнхен, сообщает газета Klaipėda.

В проекте постановления депутат цитирует мэра Мюнхена: "Мы больше не можем видеть, как люди остаются на границах ЕС без перспектив и перед лицом неопределенности. Спасение жизней - главный приоритет баварской столицы. Мы еще раз говорим, что готовы быстро и без лишней бюрократии принять людей, оказавшихся в ловушке на границе, в Мюнхене, и предоставить им убежище".

Петрас Гражулис предлагает поддержать его проект, потому что руководство ЕС "категорически отказывается финансировать строительство" забора на границе Литвы, Латвии и Польши. Он напомнил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 22 октября заявила: "Брюссель не будет выделять средства из бюджета ЕС на строительство барьеров для задержания мигрантов на внешних границах ЕС, в том числе на границе с Беларусью, несмотря на запросы многих стран".

Как сообщили в Госпогранкомитете Беларуси, около 2 тыс. беженцев продолжают находиться вблизи белорусско-польской границы. В минувшую ночь часть из них осталась на территории, прилегающей к пункту пропуска, часть - в стихийном лагере в лесу. Около 1 тыс. человек, наиболее пострадавших от действий польских силовиков, а также женщины и дети впервые за последние девять суток переночевали в относительно приемлемых условиях - в транспортно-логистическом центре недалеко от границы. Людей накануне вечером осматривали медики, за помощью в течение ночи обратились четыре человека.-0-