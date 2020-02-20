В сельхозпереписи приняли участие 2 млн белорусов - Белстат

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опросники по сельскому хозяйству во время переписи населения в 2019 году заполнили 2 млн белорусов. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Национального статистического комитета Инна Медведева, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Заполнено 2 млн переписных листов по земельным участкам. Обработка займет много времени, она будет проводиться до 2021 года. Будем сравнивать с данными Госкомимущества по реестрам земельных участков. Важно: чтобы посчитать валовую продукцию сельского хозяйства, нужно учесть все земельные участки. При этом понятно, что не все, у кого они есть, приняли участие в сельхозпереписи. Но и этот массив - 2 млн - это очень много. Мы благодарны, что люди откликнулись на нашу просьбу", - подчеркнула Инна Медведева.

Перепись населения в Беларуси проходила с 4 по 30 октября 2019 года под лозунгом "Взгляд на настоящее - шаг в будущее". Впервые в опросные листы был включен тематический блок по сельскому хозяйству. В этом разделе были вопросы о наличии плодово-ягодных насаждений, кустарников, скота, птиц, пчелосемей. Данный блок необходим для расчета валовой продукции сельского хозяйства по населению. Налоговые или другие органы получать эту информацию не будут. Сельскохозяйственная перепись нужна для соблюдения требований комиссии Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО): такие данные предполагается собирать каждые 10 лет, чтобы корректно рассчитывать вклад сельского хозяйства в ВВП страны.

До сих пор информация по личным подсобным хозяйствам получалась выборочно. Что касается дачных, огороднических участков в городской местности, то о них вообще не имеется никакой информации. Данные переписи позволят учесть их при статистических подсчетах.-0-