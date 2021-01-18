В сильный мороз следует воздержаться от поездок на личном авто на дальние расстояния - ГАИ

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ настоятельно рекомендует в сильный мороз воздержаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Госавтоинспекция обращает внимание автовладельцев транспортных средств на трудности в эксплуатации дизельных двигателей при сильном морозе и риск отказа такого двигателя в пути. При такой погоде настоятельно рекомендуем по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, особенно на дальние расстояния", - сказали в ГАИ.

Экипажи ГАИ ориентированы на оказание помощи водителям, оказавшимся в сложной ситуации на дороге. Так, в воскресенье сотрудники ГАИ во время несения службы в Солигорске, двигаясь по ул.Козлова близи дома №11, обратили внимание на мужчину, который стоял на обочине и махал рукой. Остановившись, инспекторы поинтересовались у мужчины о случившимся. Он пояснил, что в его автомобиле "Киа" сел аккумулятор и завести его не может. Стражи дорог незамедлительно отреагировали на ситуацию и помогли "прикурить" автомобиль. Мужчина поблагодарил сотрудников ГАИ за оказанную помощь.-0-