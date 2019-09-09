9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В СНГ будет создана система помощи мигрантам в поиске работы на территории другого государства, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела трудовой миграции Департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты России Геннадий Седаков.

Это предусмотрено проектом соглашения об организованном наборе и привлечении граждан стран СНГ для временной трудовой деятельности на территории другого государства Содружества. Заседание рабочей группы экспертов по рассмотрению документа проходит сегодня в Исполнительном комитете СНГ в Минске.

"В целом проект соглашения направлен на создание системы помощи мигрантам в поиске работы на территории другого государства. Это вопросы информирования, профессиональной подготовки, подбора, связанные с помощью в отправке мигрантов для их возвращения на родину, то есть некий комплекс вопросов, который сегодня в мире реализуется многими странами. Организованный набор - достаточно распространенная форма трудоустройства мигрантов. Мы решили, что также можем на пространстве Содружества попытаться реализовать такую идею", - сказал Геннадий Седаков.

Вопрос об актуальности документа обсуждался на заседании Консультативного совета по труду, миграции и социальной защите населения в сентябре прошлого года. Его инициатором и разработчиком стала российская сторона. "Россия в настоящее время достаточно активно с зарубежными партнерами прорабатывает двусторонний проект соглашения по организованному набору. Был предложен такой многосторонний формат. Мы попытались предложить вариант, который был бы взаимоприемлемым для наших зарубежных партнеров. Сегодня будем обсуждать предложения государств и будем надеяться на то, что сможем договориться по тем вопросам, которые выносятся на повестку заседания", - отметил начальник отдела.

Геннадий Седаков подчеркнул, что в документе финансовые вопросы напрямую не прописаны. "Это уже будет решаться при подготовке финансово-экономического обоснования. Но, как правило, участвуют обе стороны: и те государства, которые отправляют, и те, которые принимают мигрантов. Это вопрос субсидиарной ответственности, в том числе финансовой. Но при этом здесь главное не финансовая составляющая, а организационная. Необходимо, чтобы те организации и органы власти, которые заинтересованы в миграции, отвечают за миграцию и труд, участвовали в этом процессе. Для нас важно организовать саму работу", - добавил он.

Проект соглашения об организованном наборе и привлечении граждан стран СНГ для временной трудовой деятельности на территории другого государства Содружества предусматривает новые направления взаимодействия компетентных органов государств Содружества в части информатизации процесса подбора работы, доиммиграционной подготовки, организованного подбора и трудоустройства мигрантов. Реализация документа будет способствовать созданию правовых и институциональных условий для воспроизводства, регулирования, обмена и рационального использования рабочей силы в государствах СНГ, а также ее свободному передвижению по территориям стран Содружества с учетом социально-экономических интересов и требований национальных рынков труда каждого государства.

Заинтересованность в принятии документа высказали как отправляющие, так и принимающие мигрантов государства ввиду актуальности вопросов регулирования трудовой миграции на постсоветском пространстве, новизны предлагаемых в проекте соглашения подходов, необходимости проведения скоординированной политики по привлечению и использованию рабочей силы.-0-