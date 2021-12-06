В СНГ одобрен новый инструмент социальной политики - нормативы качества жизни

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заседании Экономического совета СНГ одобрены "Нормативы качества жизни". Документ разработан Консультативным советом по труду, занятости и социальной защите населения государств - участников Содружества в соответствии со Стратегией экономического развития СНГ на период до 2020 года и планами мероприятий по ее реализации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

Нормативы качества жизни представляют собой систему стандартов, соблюдение которых обеспечивает реализацию основных социальных прав граждан государств Содружества в социальной сфере и области социальной защиты, и будут носить рекомендательный характер.

Целью формирования нормативов является установление минимального уровня государственных гарантий для обеспечения социально-экономических прав граждан и одновременно определение ориентира для осуществления социально-экономической политики государства и обеспечения его устойчивого развития. И если минимальный уровень государственных гарантий определяется каждым государством-участником самостоятельно с учетом его экономических возможностей, то второй показатель - ориентир или целевое значение - предлагается для реализации социально-экономической политики государства и является общим для всех стран. Однако механизм для сближения этого ориентира определяется каждым государством самостоятельно.

Для объективной оценки положения государств СНГ в предлагаемом документе предусмотрен перечень статистических показателей общего благосостояния людей и условий их жизни. Он разработан по одиннадцати направлениям: благосостояние, социальная защита населения, население и здоровье, образование, жилищные условия, качество продукции и услуг, экологическая ситуация, правовая защищенность, культура, физическая культура и спорт, туризм.

По мнению разработчиков документа, эффективное использование предлагаемых нормативов в государствах Содружества позволит не только установить минимальный уровень государственных гарантий для обеспечения реализации социально-экономических прав каждого гражданина, но одновременно обозначить ориентиры для осуществления социально-экономической политики государства в целом, а также его успешного и устойчивого развития на перспективу.

Решением Экономического совета СНГ предлагается рекомендовать соответствующим министерствам и ведомствам государств Содружества, органам отраслевого сотрудничества СНГ учитывать положения нормативов при подготовке различных национальных концептуальных программ и документов, нормативно-правовых актов, а также при разработке проектов многосторонних международных документов Содружества.

Межгосударственному статистическому комитету СНГ предложено учитывать информационно-справочные материалы о выполнении государствами СНГ нормативов качества жизни при подготовке и публикации ежегодного сборника "Мониторинг показателей качества жизни населения в странах Содружества Независимых Государств".

Принятие этого документа является важным шагом в обеспечении устойчивого развития государств СНГ. Нормативы качества жизни будут способствовать обеспечению реализации основных социальных гарантий и прав граждан государств Содружества.-0-