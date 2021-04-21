В СНГ разрабатывают проект заявления глав государств о сотрудничестве в области биобезопасности

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государства СНГ считают своевременным и важным обсуждение вопросов биологической безопасности. Об этом говорилось на заседании экспертной группы по согласованию проекта заявления глав государств СНГ о сотрудничестве в области обеспечения биологической безопасности, которое состоялось 20 апреля с использованием видео-конференц-связи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В заседании приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Эксперты поддержали инициативу российской стороны о подготовке проекта заявления и, обсудив поступившие к документу замечания и предложения государств, в целом его согласовали.

Принято решение о продолжении работы над заявлением. Следующая экспертная встреча по доработке документа состоится в мае-июне.-0-