В СНГ создадут единую электронную платформу для обмена правовой информацией

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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Содружестве Независимых Государств предлагается разработать единую электронную платформу для обмена правовой информацией. Проект концепции по созданию платформы рассмотрели сегодня на заседании в онлайн-режиме эксперты стран Содружества. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.В заседании участвовали представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Совета командующих Пограничными войсками, Координационного совета генеральных прокуроров, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств - участников СНГ, Антитеррористического центра, Совета руководителей подразделений финансовой разведки и Исполнительного комитета Содружества.Рассмотрев проект документа, эксперты отметили необходимость его доработки с учетом концептуальных замечаний и предложений, поступивших в ходе заседания и при его подготовке. Было также решено назначить очередное заседание экспертной группы по согласованию проекта концепции по созданию единой электронной платформы Содружества для обмена информацией на третью декаду ноября.В пресс-службе отметили, что в настоящее время оказание правовой помощи в рамках СНГ осуществляется в соответствии с конвенциями о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, а также рядом двусторонних международных договоров между странами Содружества.Взаимодействие стран СНГ в данной сфере посредством бумажного документооборота приводит к затягиванию оформления документов, сроков процессуальных действий. В этой связи государствам Содружества необходимо совершенствовать методы и подходы в сфере оказания правовой помощи посредством внедрения современных информационно-коммуникационных технологий.Проект концепции по созданию единой электронной платформы СНГ для обмена информацией направлен на повышение эффективности и продуктивности в сфере оказания правовой помощи, а также оперативное взаимодействие компетентных органов.-0-