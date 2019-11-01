В состав Белорусской антрактической экспедиции войдут 10 человек

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В состав двенадцатой Белорусской антарктической экспедиции (БАЭ) войдут 10 человек. Торжественный старт БАЭ будет дан 5 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии Беларуси.

В пресс-службе проинформировали, что БАЭ отправится в Антарктиду 8 ноября самолетом из Минска в Кейптаун и далее местными антарктическими рейсами до белорусской базы - Гора Вечерняя. В составе экспедиции 10 участников, ее возглавит Алексей Гайдашов, участник 33-й советской и всех предыдущих белорусских экспедиций.

"Каждому члену экспедиции определены задачи в пределах основной и смежных специальностей. Им предстоит не только продолжить дальнейшее наращивание инфраструктуры первой очереди станции, но и выполнить большой объем работ по отбору проб и образцов природных материалов Антарктики, провести комплекс научных исследований", - отметили в пресс-службе.

В этом сезоне будет расширена кооперация в Антарктике. Участники БАЭ будут работать в составе болгарской, турецкой, российской антарктических экспедиций.-0-