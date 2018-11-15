В сотрудничестве ученых Беларуси и Китая ставка делается на молодежь - Шумилин

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сотрудничестве ученых Беларуси и Китая ставка делается на молодежь, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин перед открытием V Белорусско-китайского молодежного инновационного форума "Новые горизонты".

Форум в этом году собрал более 200 участников. "В последние годы активно развивается сотрудничество по линии ГКНТ Беларуси и Министерства науки и техники Китая. И серьезную ставку мы делаем на молодежь, потому что без новых прогрессивных идей такое направление развиваться не может. Молодежь не только представляет научные разработки, но и видит, как на этом создать бизнес. Наша задача - заметить эти идеи. Если мы традиционно раз в два года объявляли один конкурс белорусско-китайских научных проектов, то в этом году - дважды. Так, сейчас идет прием заявок на дополнительный конкурс совместных белорусско-китайских проектов, в котором могут принять участие молодые ученые двух стран, в том числе участники форума. А это демонстрирует, что наше сотрудничество расширяется, и большую часть в этом взаимодействии мы отводим нашим студентам, аспирантам, доктарантам. Кроме того, продолжается практика стажировок наших молодых ученых на территории Китая", - сказал Александр Шумилин.

По его словам, ежегодно количество участников форума увеличивается. Уникальность этого проекта в том, что работа научных секций синхронно организована на территории двух стран, они транслируются в онлайн-режиме. "В первую очередь это обмен опытом. Во-вторых, возможность организации совместных проектов, которые в дальнейшем могут претендовать на финансовую поддержку как в Беларуси, так и в Китае", - отметил председатель ГКНТ.

V Белорусско-китайский молодежный инновационный форум "Новые горизонты" проходит в Минске 15-16 ноября. На его полях организованы семинары-презентации молодежных научно-технических и инновационных идей и проектов, работа научных секций, посвященных IT, приборостроению, робототехнике, искусственному интеллекту, спортивной инженерии, межкультурным коммуникациям Беларуси и Китая. Участники посетят Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", ознакомятся с возможностями этой площадки для развития международного высокотехнологичного сотрудничества.

Форум проводится с 2014 года на базе университетов, научных организаций и субъектов инновационной инфраструктуры Минска и Шэньяна (секции транслируются онлайн) при поддержке органов госуправления Беларуси и КНР.-0-