В Совете Республики продолжаются личные приемы граждан

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6 марта, Минск /Корр.БЕЛТА/. Члены Президиума Совета Республики продолжают личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.
Так, 10 марта прием граждан проведет председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец. А 11 марта люди смогут задать волнующие их вопросы заместителю председателя Совета Республики Анатолию Исаченко.
"Личный прием будет проходить в Минске по адресу: ул. Кирова, 49. О порядке приема можно узнать по телефонам: 8 (017) 327 46 76, а также 8 (017) 327 46 74", - отметили в пресс-службе Совета Республики.-0-