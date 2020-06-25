В Совете Республики продолжаются прямые телефонные линии

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Новости темы "Обращения граждан - обратная связь"
25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены Президиума Совета Республики продолжают принимать звонки на прямые телефонные линии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.
Так, 26 июня прямую телефонную линию проведет председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович.
Задать сенатору интересующие вопросы можно с 10.00 до 13.00 по телефону в Минске 8 (017) 328-53-24.-0-