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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ссузы на бюджет принято более 24,5 тыс. абитуриентов, сообщила сегодня журналистам заместитель начальника главного управления профессионального образования - начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Александра Петрова, передает корреспондент БЕЛТА."Сегодня последний день приема документов в учреждения профессионально-технического образования. 18 августа закончилась приемная кампания в учреждения среднего специального образования. Всего в 2021 году на уровень среднего специального образования приняты более 36 тыс. человек, из них за счет средств бюджета 24,5 тыс. абитуриентов. На уровне 9 классов приняты 13 210 абитуриентов за счет средств бюджета, на уровне 11 классов - 11 338 абитуриентов", - рассказала Александра Петрова.По ее словам, традиционно был высокий конкурс на специальности IT и медицинского профиля. "Радует, что в последнее время начинают расти проходные баллы на специальности профиля "техника и технологии" - такие как "автосервис" и "техническая эксплуатация транспортных средств". Мы много лет работаем над обновлением содержания образовательных программ. Мы привлекаем наших социальных партнеров - ведущие предприятия страны, оборудуем ресурсные центры, которых в стране сейчас 51. Они оснащены новейшим оборудованием и ориентированы на опережающую подготовку кадров. С радостью констатируем, что у абитуриентов проявляется интерес и к машиностроительному профилю. Баллы повышаются. Совместная работа с предприятиями - заказчиками кадров дает свои плоды", - отметила замначальника.Александра Петрова подчеркнула, что прием в учреждения профессионально-технического образования будет продолжен до 15 сентября в те группы, где комплектование в рамках контрольных цифр приема не состоялось. "Поэтому учреждения образования ждут своих абитуриентов на базе 9-х и 11-х классов. Смотрите перечни профессий, выбирайте. Смотрите актуальную информацию на сайтах. Учреждения образования готовы принимать документы в те группы, подчеркну, где комплектование на 20 августа не произошло. Вместе с тем в целях гибкого реагирования на потребности реального сектора на уровне профессионально-технического образования существует корректировка цифр приема по ситуации на рынке труда. То есть в соответствии с региональным запросом, запросом предприятий контрольные цифры могут изменяться", - подчеркнула Александра Петрова.-0-