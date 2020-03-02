В суде по делу Хованского объявлен перерыв до 10 марта

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд объявил перерыв до 10 марта в рассмотрении уголовного дела в отношении бывшего председателя суда Минского района Александра Хованского, передает корреспондент БЕЛТА.

Судебное заседание начнется 10 марта в 11.00, суд приступит непосредственно к рассмотрению дела. Такое решение принято в связи с частичным удовлетворением ходатайств обвиняемого, а также просьбой гособвинителя предоставить ему дополнительное время для ознакомления с некоторыми материалами дела.

Сегодня на судебном заседании Александр Хованский заявил несколько ходатайств. Суд не нашел достаточных оснований для удовлетворения ходатайства, связанного с перепиской по процессуально вынесенным органами следствия документам в отношении свидетеля. В то же время, поскольку в суде будут исследованы заключения подчерковедческих экспертиз, суд запросит материалы относительно их производства, чтобы предварительно ознакомиться и решить вопрос о необходимости их приобщения к делу и исследования в ходе судебного следствия. На заседании стало известно, что обвиняемый будет защищать себя сам.

Бывшему председателю суда Минского района Александру Хованскому предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ч.3 ст.424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями). Экс-председатель был задержан 14 июня 2017 года. Фактически это произошло около семи утра после обыска. С 16 июня избиралась мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее к какой-либо ответственности не привлекался.-0-