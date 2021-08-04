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Общество
04 августа 2021, 14:29

В Свислочи выявлено мошенничество в сфере автомобильного страхования

Фото из архива
Фото из архива

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Свислочи выявлено мошенничество в сфере автомобильного страхования. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"ОБЭП районной милиции предотвратил крупный ущерб Белгосстраху, разоблачив аферу 23-летнего автовладельца. Тот попытался обманом завладеть деньгами предприятия после совершенного ДТП в конце прошлого года", - рассказали в МВД.

Инцидент произошел в деревне Кваторы: молодой человек за рулем Lada не разъехался с Volkswagen - обе машины оказались в кювете. Российский автомобиль страховался по системе КАСКО, поэтому хозяин машины намеревался получить в качестве компенсации Br20 тыс.

Препятствием для выплаты оказалось алкогольное опьянение водителя. Поэтому для сотрудников ГАИ и страховщиков виновник придумал легенду, что в момент аварии авто управлял его 26-летний знакомый. Последний согласился поучаствовать в обмане. Однако оперативники раскрыли ложь, когда документы были поданы в Белгосстрах.

"Следователи дали правовую оценку действиям жителей райцентра и возбудили уголовное дело за покушение на причинение имущественного ущерба без признаков хищения. Предстоит выяснить роль водителя другого автомобиля, который видел, кто находился за рулем Lada, и не сообщил об этом инспекторам ГАИ", - добавили правоохранители.-0-

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Теги
автомобиль Гродненская область МВД мошенничество Свислочь страхование
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