В ТЛЦ представители МИД Ирана предложили своим гражданам вернуться домой

2 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Представители МИД Ирана посетили беженцев в ТЛЦ и предложили гражданам своей страны вернуться домой, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня транспортно-логистический центр у пункта пропуска "Брузги", где находится временный пункт размещения беженцев, посетили представители МИД Ирана. Они ознакомились с условиями нахождения беженцев, а также встретились с соотечественниками, которым предложили вернуться на родину. Тех, кто назвался гражданами Ирана, в ТЛЦ не много: на встречу с представителями МИД пришли около 10-12 человек.

"Граждане Ирана здесь оказались по разным причинам, кто-то потерялся, кого-то ввели в заблуждение. Им даны консультации, они обменялись телефонами с представителями МИД. Как показал разговор, доводы о том, что можно безопасно вернуться в Иран, людей не убедили. Они все равно хотят попасть в Европу", - отметил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк. Он подчеркнул, что это первая официальная делегация иностранного государства, которая конкретно договорилась о мерах, которые необходимо принять. "Если бы правительства других стран так же быстро принимали решения и оказывали помощь людям, то, наверное, этот кризис завершился бы скорее. Но европейские государства, как мы видим, даже не делают попыток для того, чтобы его прекратить", - обратил внимание Виктор Пранюк.

Беженцам дали время на раздумья. Если они все же захотят вернуться в Иран, им помогут с документами, рассмотрят вопрос доставки до Минска и с авиарейсом на родину.

Также во время визита и встречи с представителями Белорусского Красного Креста была достигнута договоренность, что гуманитарную помощь беженцам окажет исламская организация Красного Полумесяца.-0-