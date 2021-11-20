В ТЛЦ приехала новая автолавка, к ней тут же выстроилась очередь

20 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В транспортно-логистический центр, который был создан по поручению Президента Беларуси около белорусско-польской границы, где временно размещены беженцы, приехала автолавка Берестовицкого РАЙПО, к которой тут же выстроилась очередь, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы первый раз сегодня приехали в центр, до этого не были. Привезли на продажу тушенку из говядины, молоко сгущенное, сигареты, чипсы, газированные напитки, питьевую воду, хлеб, булочки, шоколад, печенье. В общем, все, на что у людей здесь есть спрос", - рассказала продавец автолавки Алла Жвалевская.

В первый раз автолавка (в тот раз Гродненского РАЙПО) приехала в ТЛЦ 18 ноября. Тогда буквально за час выручка автомагазина превысила среднедневную при обычной работе в сельских населенных пунктах.

Между тем сейчас в ТЛЦ продолжается раздача завтрака беженцам, процесс четко организован. Распределяют очередь и контролируют ситуацию волонтеры, военнослужащие и сотрудники МЧС.

В ТЛЦ прибыли волонтеры из Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, которые здесь выступают переводчиками. На своем посту и врачи скорой, к которым продолжают обращаться беженцы за медпомощью.-0-