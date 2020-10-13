В университете МЧС стартовали вступительные испытания на факультет безопасности жизнедеятельности

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Университете гражданской защиты МЧС стартовали вступительные испытания на факультет безопасности жизнедеятельности. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель вуза Андрей Садовский.

В нынешнем году факультет набирает слушателей для переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, по специальностям "промышленная безопасность", "инжиниринг безопасности объектов строительства", "ликвидация чрезвычайных ситуаций и гражданская оборона" со сроком обучения 18 месяцев; "охрана труда в отраслях непроизводственной сферы" (19 месяцев). После переподготовки слушателям присваиваются квалификации "инженер по промышленной безопасности", "инженер по безопасности", "специалист по охране труда".

Кроме того, вступительные испытания проходят и по специальностям "предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" (срок обучения - 18 месяцев) и "правоведение" (21 месяц). Стоит отметить, что по этим специальностям переподготовка пройдет в филиале "Институт переподготовки и повышения квалификации" университета МЧС.

Вступительные испытания продлятся до 17 октября.-0-