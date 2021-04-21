В университете МЧС в режиме прямого моста состоялось распределение выпускников

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональное распределение выпускников состоялось сегодня в Университете гражданской защиты МЧС. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГЗ МЧС Андрей Садовский.

В спасательном вузе работала комиссия по распределению. В режиме прямого моста с университетом МЧС на связи были заместители руководителей областных управлений МЧС, представители кадровых служб.

В 2021 году выпускниками Университета гражданской защиты МЧС стали 139 человек. Из них у 131 обучающегося - I ступень получения высшего образования (факультет предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и инженерный факультет) и у 8 слушателей - II ступень получения высшего образования (факультет подготовки руководящих кадров). В интересах Государственного пограничного комитета подготовку на факультете техносферной безопасности прошел один человек.

В будущем выпускникам факультетов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и техносферной безопасности предстоит руководить подразделениями при ликвидации ЧС, а также проводить профилактическую и разъяснительную работу на предприятиях и учреждениях страны, проводить акции и мероприятия по пропаганде основ безопасности жизнедеятельности. Все это будет потом, а впереди еще одно испытание - государственные экзамены.

Университет гражданской защиты МЧС - учреждение высшего образования с многолетним опытом подготовки специалистов для спасательных ведомств Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья. Вуз является образовательным центром в сфере гражданской защиты, обеспечивающим реализацию программ подготовки кадров с учетом интересов различных ведомств страны и соседних государств.-0-