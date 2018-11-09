В УВД Миноблисполкома открыли памятник сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на улице Кальварийской во внутреннем дворике управления внутренних дел Минского областного исполнительного комитета прошла церемония открытия памятника сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга. В мероприятии принял участие министр внутренних дел Игорь Шуневич, члены семей погибших при исполнении служебного долга, ветераны и сотрудники органов внутренних дел, передает корреспондент БЕЛТА.
"Основная идея мероприятия - память о наших товарищах, сослуживцах, которые в свое время отдали жизнь за то, чтобы сегодня у нас в стране был такой уровень правопорядка. Ничто не проходит бесследно, и каждый подвиг сотрудников органов внутренних дел положен в копилку общегосударственной безопасности. В министерстве уделяется особое внимание исторической памяти, поскольку мы понимаем: без истории нет будущего. И то, что сделано нашими предшественниками, - опыт, знания, умения - во сто крат умножено техническими, интеллектуальными и иными возможностями, но классика милицейской работы остается прежней. Мы свято чтим традиции ведомства", - отметил Игорь Шуневич.
Памятник установлен на средства, собранные сотрудниками УВД по их личной инициативе. В жизнь идею воплотил известный белорусский скульптор Александр Тухто. В его творческом багаже не только работы стиля городской скульптуры в разных точках страны, но и опыт сотрудничества с ведомством. Например, мастер работал над барельефом легендарного начальника УВД генерал-майора милиции Г.В.Пукова, над скульптурой "Боец" для спецподразделения "Алмаз".
Творческое воплощение самой композиции оказалось делом непростым. Прорабатывались десятки вариантов, изучался не только отечественный, но и зарубежный опыт. Еще больше творческих сил скульптору и представителям УВД потребовалось на детали будущего памятника. Созданная композиция не имеет аналогов в ведомстве и позволила раскрыть основную идею: знаково увековечить память о погибших коллегах.
"Открытие памятника - это почет, уважение и слава сотрудникам внутренних дел. И пусть он служит всегда напоминанием о нашей жизни, о прошлом и будущем", - сказал ветеран Великой Отечественной войны и УВД Минского облисполкома, начальник управления уголовного розыска УВД с 1970 по 1980 год, полковник милиции в отставке Василий Дылевич.-0-
Фото Геннадия Жинкова
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