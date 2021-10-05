В Витебске на ул.Ленина временно ограничат движение из-за следственного эксперимента

5 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске на полтора часа ограничат движение на ул.Ленина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал СК Беларуси.

Сегодня с 20.00 до 21.30 вблизи дома №35 по ул.Ленина пройдет следственный эксперимент для установления обстоятельств ДТП, произошедшего на этом участке дороги. Движение будет ограничено на участке от пл.Свободы в направлении вышеуказанного здания.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-