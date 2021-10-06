В Воложинском районе на участке М6 временно ограничат движение

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе на участке М6 сегодня временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Сегодня с 20.00 до 22.00 на территории Воложинского района на 44-м км автодороги М6 Минск - Гродно (в обоих направлениях) вблизи д.Михалово запланировано проведение следственного эксперимента для установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги. В указанный период будет полностью ограничено движение в направлении Минска и Гродно", - рассказали в СК.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-