В Вооруженных Силах продолжаются мероприятия боевой подготовки

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах продолжается выполнение плановых мероприятий боевой подготовки на полигонах и отдельных участках местности. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Под руководством командующего войсками Западного оперативного командования на Гродненском тактическом направлении проводится комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск. В состав группировки включены механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы.

Разведывательные подразделения 11-й отдельной механизированной бригады выполняют задачи по ведению разведки. Подразделения 465-й ракетной бригады и 336-й реактивной артиллерийской бригады проводят занятия по предметам боевой подготовки и несут боевое дежурство.

На Обуз-Лесновском полигоне с мотострелковыми и танковыми подразделениями 6-й отдельной механизированной бригады проводятся контрольные занятия по огневой подготовке. На Борисовском полигоне мотострелковый батальон со средствами усиления 19-й отдельной механизированной бригады проводит батальонное тактическое учение с боевой стрельбой. На полигоне Доманово с зенитными ракетными артиллерийскими дивизионами 6-й и 11-й отдельных механизированных бригад проводятся контрольные занятия по специальной подготовке.

Летчики выполняют задачи по охране Государственной границы в воздушном пространстве на самолетах ЯК-130 116-й штурмовой авиационной базы. Подразделения беспилотных авиационных комплексов по вызову и планам командиров бригад проведут мониторинг местности в указанных районах. Подразделения радиоэлектронной борьбы выполняют задачи по ведению разведки.-0-