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15 августа 2021, 20:43

В воздушном пространстве Беларуси с августа 2020 года успешно предотвращены три провокации

Фото из архива
Фото из архива
15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В воздушном пространстве Беларуси с августа 2020 года успешно предотвращены три провокации, сообщил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил генерал-майор Игорь Голуб в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"За период, который прошел с 9 августа 2020 года, в воздушном пространстве было около трех провокаций, реальных провокаций, которые нам удалось предотвратить", - сказал Игорь Голуб.

По его словам, первой спланированной была акция с бчб-шариками. "Мы прекрасно видели, как она собирается выполняться, как развивалась ситуация в воздухе. Я в это время находился на центральном командном пункте и наблюдал обстановку в воздухе. Шарики - это был уже акт отчаяния от того, что они не смогли сделать то, что планировали", - отметил командующий ВВС и ПВО.-0-
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