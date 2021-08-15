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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В воздушном пространстве Беларуси с августа 2020 года успешно предотвращены три провокации, сообщил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил генерал-майор Игорь Голуб в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА."За период, который прошел с 9 августа 2020 года, в воздушном пространстве было около трех провокаций, реальных провокаций, которые нам удалось предотвратить", - сказал Игорь Голуб.По его словам, первой спланированной была акция с бчб-шариками. "Мы прекрасно видели, как она собирается выполняться, как развивалась ситуация в воздухе. Я в это время находился на центральном командном пункте и наблюдал обстановку в воздухе. Шарики - это был уже акт отчаяния от того, что они не смогли сделать то, что планировали", - отметил командующий ВВС и ПВО.-0-