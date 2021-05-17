В ВС определили лучшего командира дивизиона и батареи ракетных войск и артиллерии

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведены итоги состязания на лучшего по полевой выучке командира дивизиона и батареи ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В состязании приняли участие командиры стартовых и реактивных артиллерийских дивизионов и батарей от 465-й ракетной бригады, 336-й реактивной артиллерийской бригады и 51-й, 111-й, 231-й артиллерийских бригад.

По результатам состязания лучшими стали: командир дивизиона - майор Владимир Масанский (336-я), командир батареи - капитан Виталий Ковяко (336-я).

В ходе состязания командиры дивизионов и батарей отрабатывали нормативы по специальной и технической подготовке, решали задачи по управлению ракетными ударами и тактической подготовке.-0-