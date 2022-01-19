В ВС проходит сбор с офицерами в области контроля над вооружениями

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня под руководством начальника Департамента международного военного сотрудничества Олега Воинова проводится учебно-методический сбор с офицерами, ответственными за реализацию международных договоров в области контроля над вооружениями. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
Цель сбора - подготовить должностных лиц Вооруженных Сил, командований Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, сил специальных операций, оперативных командований, соединений и воинских частей к обеспечению деятельности иностранных инспекционных групп на территории Беларуси.
Планируется ознакомить участников сбора с положениями основных международных договоров в области контроля над вооружениями - Договора об обычных вооруженных силах в Европе и Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, обучить порядку работы указанных должностных лиц по сопровождению иностранных инспекторов на территориях соединений и воинских частей в ходе верификационных мероприятий.-0-
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