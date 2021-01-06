В выходные ДПС "Стрела" усилит контроль на дорогах страны

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В выходные специальное подразделение ДПС "Стрела" МВД усилит контроль на дорогах страны. Об этом БЕЛТА сообщили в ДПС.

"В предстоящие выходные дни во всех регионах республики организуются специальные мероприятия, направленные на выявление случаев управления транспортом водителями в состоянии опьянения или не имеющими права управления. Рейдовые группы специального подразделения ДПС "Стрела" МВД направлены на отработки в виде гласного и смешанного контроля над безопасностью дорожного движения на наиболее аварийно опасные участки дорог (6-10 января Минская область, 6-8 января Витебская и Могилевская области, 8-10 января Брестская и Гомельская области)", - рассказали в ДПС.

Инспекторы ориентированы на пресечение грубых нарушений ПДД всеми участниками движения. В сфере повышенного внимания окажутся водители, пренебрегающие правилами маневрирования, обгона и проезда пешеходных переходов. Не избежать ответственности и нарушителям правил использования средств пассивной безопасности: детских автомобильных удерживающих устройств, ремней безопасности, световозвращающих элементов.-0-