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Общество
13 января 2021, 18:24

В "Зубренке" стартовали первые учебные смены 2021 года

В "Зубренке". Фото из архива
В "Зубренке". Фото из архива
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13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" стартовали первые учебные смены 2021 года. Об этом БЕЛТА сообщили в центре.

На 21 день центр станет площадкой для образования и оздоровления детей трех профильных смен. В смене "Мудры запавет продкаў" принимают участие ребята, занимающиеся в этнографических, фольклорных и краеведческих кружках. Участниками смены "Открытый мир" стали активисты волонтерского движения и образовательных программ ЮНИСЕФ. В смене "Юные книголюбы покоряют "Зубренок" принимают участие активисты общественных объединений, кружков, литературных клубов, функционирующих при библиотеках.

Участники смены "Мудры запавет продкаў" в течение следующих 20 дней познакомятся с фольклором, достижениями материальной и духовной культуры белорусов, изучат особенности национальной кухни, народного костюма, принципы построения дома XIX века и народные промыслы Беларуси.

На факультативных занятиях "Браму скарбаў сваіх адчыняем..." ребята узнают о специфике фольклорных и литературных произведений, составляющих духовное наследие белорусского народа. Центральным мероприятием станет образовательный проект "Карагод на ўвесь год", в рамках которого участники смены подробно познакомятся с календарно-обрядовыми праздниками белорусов и сами попробуют организовать один из них.

"Открытый мир" - инклюзивная смена, содержание которой ориентировано на формирование толерантных, конструктивных взаимоотношений между ребятами разных категорий, а также на их насыщенное всестороннее развитие и отдых.

Программа смены включает в себя онлайн-встречи с психологами и специалистами инклюзивного образования детского фонда ООН ЮНИСЕФ, факультативные занятия "Уроки толерантности", занятия в объединении по интересам "Дорогою добра", презентации отрядов "Наука жить вместе", конкурс музыкальных постановок "Мы разные, но мы едины", кинолекторий "Особые таланты", конкурс видеороликов "Рука помощи". Центральным мероприятием смены станет конкурс-презентация стендовых докладов "Жизнь без границ". Во время презентации участники смены представят информацию о том, что, несмотря на физические ограничения, ребята способны проявить себя в различных направлениях, как творческой, так и спортивной деятельности.

Участники смены "Юные книголюбы покоряют "Зубренок" на занятиях по интересам "Библиокомпас" и факультативных занятиях "Культура чтения" сделают шаг навстречу своему будущему, познакомятся с историей возникновения и развития книги и библиотеки, изучат структуру и справочный аппарат книги, литературу народов мира, жанры периодики, рациональные приемы работы с книгой. В течение смены будет организована творческая онлайн-встреча с представителями Союза писателей Беларуси. Также ребята смогут проявить себя и в творческих конкурсах: конкурсе презентаций отрядов "Навстречу мечте", конкурсе озвучки "Книга в кадре", косплей-шоу "По мотивам известной истории", литературном мультипарке и проектах "Книга дня" и "Сказка в коробке".

"Участие в первых учебных сменах 2021 года подарит ребятам еще множество творческих конкурсов, игровых и шоу программ, спортивных соревнований, иных сезонных мероприятий досуговой направленности. Все мероприятия в центре реализуются с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации", - отметили в "Зубренке".

НДЦ "Зубренок" - воспитательно-оздоровительное учреждение образования, которое было основано в 1969 году. Сегодня центр представляет собой современный комплекс европейского типа с развитой инфраструктурой. Воспитательная система совмещает опыт детского оздоровительного лагеря, учреждения дополнительного образования и общеобразовательного учреждения.-0-

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