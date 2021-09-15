Вакцина "Спутник V" в Беларуси показала 97%-ю эффективность против коронавируса

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцина "Спутник V" продемонстрировала эффективность против коронавируса на уровне 97,2% при вакцинации в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Эффективность оценена на основе данных более 860 тыс. человек, которые получили прививку обоими компонентами вакцины", - отметили в пресс-службе.

В Беларуси национальный план мероприятий по вакцинации против COVID-19 предусматривает последовательное включение в кампанию отдельных контингентов населения и взаимодействие заинтересованных республиканских органов и общественных организаций.

Данные Минздрава, полученные при исследовании, подтверждают высокую безопасность вакцины "Спутник V" в Беларуси: отсутствуют случаи тяжелых нежелательных явлений после вакцинации и не зарегистрированы случаи смерти, связанные с вакцинацией.

В пресс-службе напомнили: Беларусь стала первым зарубежным государством, которое зарегистрировало "Спутник V" и стало применять его для массовой вакцинации населения. Российский фонд прямых инвестиций и партнеры осуществили технологический трансфер для локализации производства вакцины белорусским предприятием "Белмедпрепараты", которое успешно осуществляет промышленный выпуск российского препарата. В апреле этого года вакцина "Спутник V", произведенная в Беларуси, получила одобрение Министерства здравоохранения страны. В республике также зарегистрирована однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт".

"Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, которые вызывают обычную простуду и с которыми человечество сталкивалось на протяжении тысячелетий. Впервые среди вакцин против коронавируса был применен подход гетерогенного бустирования, в основе которого лежит использование двух разных векторов для двух уколов в процессе вакцинации. Такой подход формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.

Безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий у аденовирусных вакцин доказаны в более чем 250 клинических исследованиях на протяжении двух десятилетий.-0-