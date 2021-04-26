Вакцинацию против COVID-19 рекомендуют проводить через 3-6 месяцев после перенесенной инфекции

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцинацию против COVID-19 рекомендуют проводить через 3-6 месяцев после коронавирусной инфекции независимо от того, как тяжело протекало заболевание. Такая информация содержится в рекомендациях для специалистов по вакцинации против COVID-19 с использованием вакцины Гам-КОВИД-Вак, размещенных на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что минимальный интервал в три месяца целесообразен для людей, имеющих высокий риск заражения мутировавшими вариантами вируса, имеющими высокий потенциал распространения. В частности, речь идет о людях, выращивающих пушных зверей, выезжающих в другие страны (работники кампании "Белавиа" и др.).

Если COVID-19 развился после введения первого компонента, но второй компонент введен не был, то его введение можно планировать не ранее чем через 6 месяцев после перенесенной инфекции.

В Минздраве отметили, что курс вакцинации необходимо завершить, так как полноценной длительной защиты введение одного компонента и перенесенная инфекция могли не сформировать. В настоящее время исследования в этом направлении продолжаются.

Если в интервале между введением компонентов человек заболел, то введение второго компонента необходимо провести после выздоровления при остром заболевании или начала стадии ремиссии при хроническом. В индивидуальных случаях можно предусмотреть введение второго компонента через 1-4 недели после выздоровления при остром заболевании или начала стадии ремиссии при хроническом заболевании (в зависимости от тяжести перенесенного заболевания). Необходимо учитывать риск возникновения COVID-19, наличие риска его тяжелого течения.

Максимальный интервал между введением компонентов не регламентирован, уточнили в Минздраве.

При этом отмечается, что нет необходимости в обследовании перед проведением вакцинации на наличие антигена или антител к вирусу SARS-CoV-2.

В Минздраве пояснили, что наличие определенного количества вируснейтрализующих антител класса IgG к SARS-CoV-2 у переболевших не гарантирует защиту от повторного заражения уже через 3-6 месяцев после ранее перенесенной инфекции, поэтому вакцинация показана и этой категории населения. При этом введение вакцины позволит сформировать более стойкий иммунитет.

Риск повторного инфицирования в ближайшие 3-6 месяцев после болезни невысокий. По данным исследователей, у большинства переболевших протективный иммунный ответ сохраняется в течение 90 дней после перенесенного заболевания. По истечении этого времени целесообразно запланировать вакцинацию.-0-