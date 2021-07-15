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15 июля 2021, 19:13

Вакцинированные от COVID-19 смогут въезжать в Беларусь без самоизоляции

Фото из архива
Фото из архива
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15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцинированные от COVID-19 смогут въезжать в Беларусь без необходимости находиться в самоизоляции, сообщила журналистам начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан, комментируя постановление Совмина №401 от 14 июля 2021 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Постановлением снимается требование о нахождении в самоизоляции при въезде в Беларусь людей, имеющих сертификат о вакцинации. Для них также отменяется необходимость ПЦР-тестирования. "То есть гражданин, который въезжает в страну из стран так называемой красной зоны, при наличии сертификата о вакцинации имеет право въехать без соблюдения самоизоляции и без наличия ПЦР-теста", - пояснила Инна Карабан.

Не нужно будет находиться в самоизоляции и иностранным гражданам, которые едут в Беларусь на вакцинацию. "То есть они тоже могут не находиться в самоизоляции, но ПЦР-тестирование для них не отменено", - отметила начальник отдела.

Сокращен с 10 до 7 дней срок самоизоляции. Это касается граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства, относящихся к контактам первого уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19. "Приехавшие в нашу страну из стран красной зоны также будут находиться в самоизоляции 7 дней", - добавила Инна Карабан.

Скорректирован перечень лиц, на которых не распространяется действие требования о временной приостановке пересечения госграницы Беларуси на въезд в страну в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на ж/д вокзалах (станциях), в речных портах через госграницу иностранными гражданами и лицами без гражданства.

Отвечая на вопрос, почему принято решение о смягчении некоторых мер, Инна Карабан объяснила это активным вакцинированием. "Учитывая, что население практически всего мира интенсивно вакцинируется и вакцинированный не так интенсивно передает вирус, даже если он находится в организме человека, эти меры вполне логичны, чтобы дать возможность людям, которые вакцинированы, путешествовать", - сказала она.-0-

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