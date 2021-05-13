Василевич избрана членом Совета Форума молодых парламентариев МПС

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в рамках 142-й Ассамблеи Межпарламентского союза состоялось первое заседание Форума молодых парламентариев МПС. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Форум открыл Генеральный секретарь Межпарламентского союза (МПС) Мартин Чунгонг. В своей речи он особо отметил, что слабое представительство молодежи в парламентах остается большой проблемой.

В ходе заседания председатель Совета Форума молодых парламентариев Мелвин Боува (Республика Суринам) представил итоги 7-й Всемирной конференции молодых парламентариев Межпарламентского союза, которая прошла в формате видеоконференцсвязи 28-29 марта 2021 года.

Конференция была посвящена восстановлению после COVID-19 с учетом интересов молодежи. После презентации председателя Совета состоялась дискуссия. Участники форума делились тем, какие меры предпринимаются в их странах для поддержки молодежи во время пандемии, какие вопросы остались нерешенными, предлагали возможные варианты их решения.

В завершении первого дня форума состоялись выборы в Совет Форума молодых парламентариев. Член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Мария Василевич была избрана в члены Совета Форума молодых парламентариев.

Совет представляет Форум молодых парламентариев и обеспечивает его работу. Он готовит приглашения к созыву форума с учетом проведенных консультаций с Генеральным секретарем МПС. Совет состоит из двух представителей от каждой геополитической группы МПС, одного мужчины и одной женщины. Общее число членов совета - 12.

Заседание совета состоится 14 мая, на котором планируется избрание нового председателя Совета Форума молодых парламентариев.-0-