Василевич: я не сторонник радикальных изменений Конституции

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доктор юридических наук, заслуженный юрист Беларуси Григорий Василевич не является сторонником радикальных изменений текста действующей в стране Конституции. Об этом он заявил сегодня журналистам после встречи у главы государства Александра Лукашенко с членами Конституционной комиссии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мне кажется, что нынешняя редакция Конституции - она добротная, показала свою жизнеспособность, у нее огромный потенциал. Вопрос заключается еще и в том, чтобы наше правовое сознание развивалось, укреплялось и чтобы те конституционные принципы и нормы, которые зафиксированы, безукоризненно исполнялись", - сказал Григорий Василевич.

По просьбе БЕЛТА он прокомментировал радикальные предложения по изменению Конституции, выдвинутые отдельными представителями оппозиции за рубежом. "Я прочитал, ознакомился с одним проектом. Безусловно, у меня сложилось определенное мнение. Самое важное для меня, как специалиста в области права, это чтобы обеспечивался народный суверенитет, верховенство воли, власти народа. А уже именно под этот тезис и принцип мы должны организовывать всю систему государственной власти. Вот это я не очень-то увидел в том проекте, что там именно уважительное отношение проявляется к воле народа", - заявил Григорий Василевич.

Он подчеркнул, что вопрос, насколько существенные правки предложат в действующую Конституцию, будет зависеть от работы Конституционной комиссии, однако он сам не сторонник радикальных изменений.

Григорий Василевич пояснил: любая Конституция содержит, во-первых, комплекс норм, которые определяют правовой статус человека и гражданина. Второй блок - это система государственной власти. Третий - характер взаимоотношений между органами государства, человеком и обществом.

"По этим направлениям и пойдет работа. За период со времени принятия Конституции в 1994 году в общественной жизни, зарубежной и мировой практике произошло много изменений, наработан опыт, - отметил он. - Многие права, и не только социально-экономические, но и иные, и личные права, они, конечно, будут доработаны, наполнены новым содержанием. Информационные технологии, безусловно, тоже определяют вектор корректировки конституционных норм и принципов. Естественно, организация государственной власти. Наверное, будет движение в плане уточнения того, какая будет республика по форме правления. Мне кажется, что все склоняются к тому, чтобы была президентская республика, но с определенной модернизацией полномочий, взаимоотношений меду Президентом, правительством и парламентом".-0-