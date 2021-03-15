Лукашенко: белорусская Конституция - символ свободной, мирной и стабильной жизни народа

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятая 27 лет назад Конституция Беларуси стала символом новой эпохи - свободной, мирной и стабильной жизни белорусского народа. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с членами Конституционной комиссии, передает корреспондент БЕЛТА.

В числе участников мероприятия - высшие должностные лица страны, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, представители органов местного самоуправления, реального и финансового секторов экономики, общественных объединений, сфер науки и образования, культуры и спорта.

Александр Лукашенко напомнил, что решение о формировании Конституционной комиссии было принято на VI Всебелорусском народном собрании. По его словам, знаменательно, что она начинает свою работу в День Конституции. В связи с этим Президент еще раз поздравил всех белорусов и, в частности, участников мероприятия с праздником.

"С Основным законом нашей страны мы прошли путь становления первого суверенного государства на нашей земле. И значение этой Конституции, наверное, будет определяться прежде всего этим фактом. Принятая 27 лет назад Конституция стала символом новой эпохи - свободной, мирной, стабильной жизни белорусского народа", - заявил глава государства.

Президент отметил, что все эти годы белорусское государство развивалось, следуя тем принципам, которые были заложены в основу Конституции. "Мы многого достигли, и жизнь не раз доказывала правильность выбранного пути. Индикатором стали мир и порядок в нашей стране, согласие в обществе, сохраненные, невзирая на многочисленные попытки внешних сил внести разлад в наш общий дом. События прошлого года продемонстрировали устойчивость системы. И это не что иное, как твердость позиции и принципов людей с государственным мышлением. Людей, которые сохранили страну", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства заметил, что Конституция - безусловно, очень важный документ для страны. Но это не только нормы, прописанные на бумаге, также важна позиция людей, формирующих общественное мнение.

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Фото Николая Петрова

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