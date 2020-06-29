Васильев: взятый в Беларуси курс позволил проявиться большому количеству талантов

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взятый в Беларуси курс на стабильность позволил проявиться большому количеству талантов, добиться значительных побед в искусстве. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Союза кинематографистов Виктор Васильев.

За годы независимости в стране созданы все условия для развития искусства в разных сферах. "Если бы не курс, который мы взяли 26 лет назад, у нас бы не было столько талантливых людей, столько поводов для гордости - побед, в том числе в искусстве", - отметил он.

"В покое рождается идея. В таких условиях человек понимает, что необходимо для реализации его творческих возможностей", - добавил председатель Союза кинематографистов.

Виктор Васильев считает, что людям необходимо ценить значимость своей творческой свободы, возможности реализовать свои силы. "Счастье, что у меня есть возможность высказывать свое мнение, заниматься любимым делом, ездить в другие страны и делиться опытом. Никто меня в этом не ограничивает", - подчеркнул собеседник.-0-