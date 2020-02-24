Важная задача образования - формировать инклюзивную культуру общества - эксперт

24 февраля, Минск /Анастасия Архипова - БЕЛТА/. Важная задача образования - формировать инклюзивную культуру общества. Такое мнение журналистам высказала сегодня начальник управления информационных образовательных технологий Национального института образования Министерства образования Ирина Харевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одним из направлений образования является формирование так называемой инклюзивной культуры общества, - рассказала Ирина Харевич. - В Беларуси толерантно относятся как к представителям различных культур, так и к людям с ограниченными возможностями. Эти понятия должны формироваться в том числе и на уровне образования. Например, в школе, когда ребята только начинают знакомиться с такими людьми и в процессе коммуникации понимают, что при необходимости нужно им помочь".

По ее словам, сегодня информационные технологии активно внедряются в образовательный процесс. На страницах учебников размещаются QR-коды, которые расширяют имеющийся контент. Ученики могут посмотреть дополняющие основной материал видеофрагменты или пройти интерактивные задания на закрепление знаний. Такие веб-технологии используются и в инклюзивном образовании. На национальном образовательном портале adu.by педагоги и родители могут найти информацию, которая касается инклюзивного образования: методические пособия, наработки преподавателей и специалистов со всей страны.

Начальник отдела научно-методического обеспечения профессионального образования лиц с особенностями психофизического развития и общего среднего образования Республиканского института профессионального образования Елена Фалевич привела в пример Могилевский экономический колледж, на базе которого организована экспериментальная площадка для учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата. Обучение проводится с максимальным использованием элементов дистанционного обучения.

Как незрячий пользователь интернета, мастер производственного обучения Минского государственного колледжа электроники Александр Северин добавил: нужно перестать удивляться тому, что люди с ограниченными возможностями могут пользоваться современными технологиями. Однако стоит понимать: технологии доступны не всем и не одинаково. Поэтому нужно создавать адаптированный контент, совершенствовать навыки учащихся по использованию технологий и внедрять эти технологии в обучение.-0-