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02 октября 2019, 11:07

Ведущие вузы Беларуси и Турции подписали соглашения о сотрудничестве

Фото из архива
Фото из архива

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашения о сотрудничестве подписали сегодня в Минске во время первого белорусско-турецкого межуниверситетского форума ведущие вузы двух стран, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время действуют 45 прямых договоров между высшими учебными заведениями Беларуси и Турции. Сегодня мы подписали еще ряд договоров между вузами, которые предусматривают вопросы академической мобильности, обмен преподавателями, студентами, проведение совместных научных исследований, в том числе по программам Европейского союза, в частности Erasmus+", - отметил министр образования Игорь Карпенко.

Меморандумы о взаимопонимании подписал сегодня Белорусский государственный университет с тремя вузами Турции: Университетом Карабюк, Стамбульским университетом и Университетом Медениет.

Соглашения предусматривают академические обмены, проведение совместных образовательных программ, научно-исследовательских проектов и мероприятий, обмен информацией и учебными материалами.

К слову, Университет Карабюк регулярно входит в топ лучших вузов Турции, а Медениет известен своей направленностью на научные исследования, инновационность, международное сотрудничество, предпринимательство. Стамбульский является старейшим университетом Турции и одним из десяти первых вузов, основанных в Европе.

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка подписал протокол о намерениях с Сельджукским университетом. Ректор БГПУ Александр Жук передал своему турецкому коллеге для рассмотрения дорожную карту межуниверситетского сотрудничества, в которой отражены основные направления взаимодействия учебных заведений двух стран в социально-педагогической сфере.

Во время первого белорусско-турецкого межуниверситетского форума подписана также программа развития сотрудничества между Беларусью и Турцией в сфере высшего образования на 2020-2021 годы. Подписи под документом поставили министр образования Беларуси Игорь Карпенко и председатель Совета по высшему образованию Турции Йекта Сарач.

Первый белорусско-турецкий межуниверситетский форум нацелен на укрепление контактов между вузами двух стран, перспективы сотрудничества в сфере образования и науки. На его полях сегодня проходит заседание делового совета учреждений высшего образования Беларуси и Турции. Будут рассмотрены вопросы подготовки специалистов, признания и эквивалентности дипломов, академических обменов, разработки совместных образовательных программ.-0-

Карпенко: Беларусь и Турция активизируют сотрудничество в подготовке кадровКарпенко: Беларусь и Турция активизируют сотрудничество в подготовке кадров
Мы обсудим возможности обучения студентов двух стран по совместным программам с выдачей двойных дипломов - белорусского и турецкого вузов, а также вопросы проведения стажировок у нас по русскому языку, у них - по турецкому", - сказал министр образования Игорь Карпенко.

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