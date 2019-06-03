velcom | A1 представил обновленную линейку lemon: с безлимитными звонками внутри сети, общением в соцсетях и мессенджерах и гибкой настройкой "под себя"

Провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг velcom | A1 предложил целых три тарифных плана для детей и молодежи с символичными названиями: lemon Z, lemon Y и lemon X. Теперь абонентам до 26 лет стали доступны неограниченные звонки внутри сети, безлимиты на социальные сети и мессенджеры, а также возможность подключить дополнительные пакеты, позволяющие сформировать персональный тариф, исходя из личных предпочтений.

Новые тарифные опции составлены с учетом потребностей в общении, развлечениях и интернет- трафике детей от 6 до 12 лет, подростков от 13 до 17 лет и молодежи от 18 до 26 лет. При этом выбор одного из трех тарифов не привязан к данным возрастным группам, главным критерием является только максимальный возрастной порог 26 лет, при достижении которого стоимость выбранной опции увеличивается.

В отличие от предшественника, все звонки внутри сети теперь бесплатные, а для абонентов lemon X и lemon Y предусмотрены бесплатные минуты и на номера других операторов. В зависимости от тарифного плана в оплату включен интернет-трафик от 1 до 8 ГБ. При этом неизрасходованный в текущем месяце интернет-трафик автоматически переносится на следующий месяц. Если же трафика не хватило, можно подключить дополнительный пакет трафика либо безлимитный интернет на выбранной скорости.

Для людей моложе 26 лет на X, Y и Z стоимость пакета услуг составит 8,90 рубля, 12,90 рубля и 15,90 рубля соответственно. При этом люди старшего возраста также смогут перейти на новые тарифы, но оплатив полную стоимость: lemon Z обойдется в 11,90 рубля, lemon Y – в 19,90 рубля и lemon X – в 26,90 рубля.

Новая линейка lemon учитывает растущую популярность мессенджеров и соцсетей. "Чатиться" без ограничений предлагается в Telegram, Viber, WhatsApp и Facebook Messenger. Полный безлимит на девять соцсетей (Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Snapchat, "Одноклассники", VK, Tinder, BOOM) включен в стоимость пакета абонентам "старших" тарифов, а для lemon Z подключить эту услугу можно всего за 3,90 рубля в месяц.

В тарифные планы lemon также включены различные подписки VOKA, которые придутся по вкусу зрителям разных возрастов. Так, абоненты lemon Z получат доступ к подписке Disney, lemon Y – к фильмам и сериалам в ivi, а подключившиеся на lemon X смогут смотреть все 79 каналов VOKA ТВ. Среди дополнительных пакетов – безлимит на музыку в Apple Music, Google Play Music или SoundСloud за 0,90 рубля, а также неограниченный доступ в Youtube по акционной цене 2,90 рубля до конца года.

Предыдущий lemon со стоимостью пакета услуг в 9,90 рубля с 30 мая переводится в архив. Абоненты этого тарифного плана могут продолжить пользоваться им или перейти на новую линейку lemon.

Стать новым абонентом lemon или перейти с предыдущего lemon на тарифную опцию обновленной линейки можно в любом фирменном центре продаж и обслуживания velcom | A1. Оформить заявку на подключение с бесплатной доставкой SIM-карты можно также в интернет-магазине .

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