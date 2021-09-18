Великолепная анфилада, экзотика зимнего сада и президентская сокровищница. Что увидели первые красавицы страны во Дворце Независимости

Еще неделю назад жюри и вся страна оценивали внешнюю и внутреннюю красоту финалисток национального конкурса "Мисс Беларусь - 2021". Но это уже история - корона нашла свою новую обладательницу, которой на этот раз стала минчанка Дарья Гончаревич. Страсти немного улеглись, и теперь уже конкурсанток вместе с их родителями и близкими пригласили на экскурсию оценивать красоты одного из главных символов белорусского суверенитета - Дворца Независимости.

Буквально за час до приезда девушек в очередной дождливый день неумолимо надвигающейся осени во Дворце было все привычно и даже как-то по-домашнему уютно. Глядя на стоящие в ряд в Зале торжественных церемоний лимонные и апельсиновые деревья - подарок главе государства на один из дней рождения - в голове навязчиво крутилась некогда популярная песня Lemon Tree (лимонное дерево) в исполнении группы Fool's Garden. Герой сингла тоже ждал девушку в дождливый день.

Напротив - пара десятков изящных картин. Тоже подарки Президенту, но уже от посещавших Беларусь высоких зарубежных гостей.

С обеих сторон на колоннах - фотографии исторических архитектурных достопримечательностей Беларуси. У лестницы, ведущей на второй этаж, - точная копия Слуцкого пояса. С другой стороны - кумачово-красные знамена времен БССР - символ развитости и особых заслуг республики. Кстати, в этот раз вниманию гостей дворца еще и выставка "Пояс адзiнства" народного творчества и ремесел, открывшаяся несколько дней назад.

В это время до мероприятия воздух Дворца традиционно пропитан некой интригой и предвкушением. Вот где пригодилась бы машина времени, чтобы первому подслушать все сенсации и подсмотреть еще не вышедшие в СМИ заголовки новостей.

Всегда есть место и воспоминаниям: кажется, буквально вчера вот на этих ступеньках писал эксклюзив с премьер-министром по ситуации на валютном рынке, здесь пришлось как-то бежать, чтобы успеть на важный пресс-подход, а там - за колонной, недалеко от Зеленого зала, проложен подогрев пола.​ Осведомленность о последнем моменте пришла февральской ночью 2015-го, когда в числе нескольких сотен журналистов "караулил" итоги многочасовых переговоров "Нормандской четверки" по урегулированию конфликта в Донбассе. И хоть обстановка в те сутки во дворце была и без того исключительно горячая, но найти хорошее уютное местечко, чтобы хоть немного вздремнуть (не теряя бдительности), значило обрести как минимум конкурентное преимущество.

Ностальгические размышления прервал дружный стук каблучков по мраморному полу дворца. Кстати, мрамор - это чуть ли не единственное в этом здании, что при его строительстве пришлось закупать за рубежом. Все остальное, подчеркнула проводившая экскурсию пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт, - отечественные материалы и результат труда белорусских рабочих, художников и дизайнеров.

Традиционные белорусские узоры присутствуют во многих элементах интерьера, они легко узнаваемы в мраморе, металле, мозаике, художественной росписи стен и потолков.

Наталья Эйсмонт отметила, что девушек и их близких на экскурсию пригласили с особым умыслом, инициативно. "Вы должны знать, понимать и видеть, где на сегодняшний день пишется история Беларуси", - сказала она.

Построили дворец в сжатые сроки, и теперь именно здесь проходят многие судьбоносные для страны и не только мероприятия. Кстати, Александр Лукашенко не любит, когда Дворец называют его рабочей резиденцией и несколько лет назад поручил открыть его двери для всех желающих. С тех пор подобными экскурсиями здесь никого не удивишь, и многие журналисты уже могут сами с закрытыми глазами провести маршрутом по всем залам и рассказать много интересных подробностей.

Однако в этот раз глаза хотелось держать именно открытыми - слишком велик был соблазн, когда перед тобой не одна, а сразу пара десятков королев красоты (и хоть настоящая только одна - таковы условия конкурса - но мы-то знаем, что все девушки достойны).

Чтобы соблюсти политес, взгляд все же приходилось время от времени переводить на что-то еще. Например, на огромные люстры, которые, как три сопла ракет, нависают над главным и самым вместительным залом дворца. Тоже, между прочим, изготовлены в Беларуси. Этим занималось лидское предприятие "Каскад", акцентировала внимание Наталья Эйсмонт. По уровню сложности и мастерства отечественные люстры не уступают работам известных чешских и итальянских производителей.

Стоит также отметить, что Зал торжественных церемоний Дворца Независимости - самый большой в стране. Его площадь составляет 3,5 тыс. кв.м, а высота - 18 м. Например, именно здесь уже дважды проходила инаугурация Президента Беларуси, здесь он напутствует спортсменов перед Олимпиадой и здесь же чествуют чемпионов.

Далее по маршруту экскурсии - уже упомянутый Зеленый зал. Несмотря на его изящное убранство, в тот февральский вечер, когда во дворец прибывали лидеры России, Германии, Франции и Украины, это помещение планировали использовать лишь как накопитель. Для переговоров были подготовлены другие, более просторные залы.

Но в итоге высокие гости решили остаться именно здесь. Более того, не за центральным столом, а сдвинули для удобства стоящие у стены диванчик и кресла. А потом за второй дверью обнаружили небольшую дополнительную комнату, где можно было еще более уединенно обсудить те или иные вопросы тет-а-тет.

За решением вопросов войны и мира так и провели ночь. "Ели яичницу, сыр, молочные продукты, выпили несколько ведер кофе, - рассказал потом журналистам Александр Лукашенко. - Как без "боеприпасов" может идти война на мирном фронте? Моя задача была "боеприпасы" подносить вовремя. Поэтому я старался выполнять свою функцию".

По лестнице наверх над Зеленым - следующий зал, Каминный. Здесь Президент часто принимает своих зарубежных коллег и других высоких гостей. Это место для самых насыщенных, порой сложных и очень напряженных, переговоров в узком составе.

Наталья Эйсмонт рассказывает гостям небольшой, по-современному говоря, лайфхак: когда глава государства в Беларуси, над дворцом развевается Президентский штандарт (государственный флаг с вышитым в центре гербом), а когда уезжает с визитом в другие страны, то его меняют на обычный госфлаг.

Немалый интерес вызвала фотовыставка в галерее второго этажа. Здесь даже есть уникальное детское фото Александра Лукашенко, где он, еще маленький мальчик, сидит на велосипеде. Оказывается, это единственная фотография, которая осталась у главы белорусского государства с детских лет. И то обнаружилась она совсем недавно в архивах родни Президента.

Даже сам Александр Лукашенко сначала отнесся к находке настороженно - действительно ли на фотографии он, рассказала Наталья Эйсмонт. Но, внимательно присмотревшись, сказал: "Хват мой (то, как он держит рукой велосипедный руль. - Прим. БЕЛТА) "

Задержались гости и возле картины, о которой уже рассказывала БЕЛТА, где Александр Лукашенко и его сын Николай изображены на фоне Дворца Независимости с оружием в руках. Это художественное произведение, которое отсылает к непростым событиям в стране летом-осенью 2020 года. Наталья Эйсмонт пояснила, что сам Николай в тот день не отпустил отца, ведь ни один родитель на такое мероприятие сам своего ребенка не возьмет. "Президент выбрал самый действенный способ показать, что он здесь, не сбежал и не сбежит. Президент, конечно, прилетел защищать страну. А Николай прилетел защищать отца. В этом состоит суть этого момента. Я очень хочу, чтобы вы правильно это понимали. Он очень взрослый не по годам", - поведала истинный смысл пресс-секретарь.

Еще одна из изюминок дворца, о чем также рассказали гостям, - ручка, подаренная Александру Лукашенко в Ватикане Папой Римским Франциском. Именно ею был подписан документ об отречении предыдущего Папы Римского Бенедикта XVI.

Много впечатлений и памятных фотографий осталось у гостей и от других помещений Дворца Независимости, в числе которых великолепная анфилада, включающая один из любимых залов Александра Лукашенко, где он периодически вручает государственные награды заслуженным людям страны.

Каждое помещение дворца особенно по-своему, имеет свою историю и традиции. Где-то Президент принимает верительные грамоты, в других интерьерах встречается с учеными и деятелями культуры, а где-то проводит важные республиканские совещания, встречи и пресс-конференции.

Девушки и их родные были исключительно любезны и не отказывали в интервью журналистам. Отзывы об увиденном звучали только восторженные. "Я первый раз во Дворце Независимости. Впечатления волшебные. Мне кажется, художники превзошли сами себя. Это дорогого стоит. Это просто шикарно, - сказала Мисс Беларусь Дарья Гончаревич. - Здесь все безумно красиво. Мой внутренний эстет ликует".

Красавица приехала во дворец не одна, а с мамой и своим молодым человеком Русланом. "Когда я гуляю с Дашей по этому дворцу, я понимаю, что фраза "красота в деталях" реализована здесь. Я много где бывал, много чего видел, но это лучшее. Очень интересная архитектура. Я горжусь нашими белорусскими мастерами, тем, как они постарались, за какие сроки они это сделали и какой получился результат", - сказал он.

Ну и, конечно, гостям просто не могли не показать помещение перед входом в приемную Президента и его рабочий кабинет. Для многих именно фотографии из этого места будут наиболее памятными. Здесь же можно прочувствовать особую связь Александра Лукашенко с его малой родиной. На стоящих у входа гобеленах и картине запечатлены его родной дом в Александрии, восстановленная Трофимова криница, а также школа, в которой учился будущий Президент.

Не меньше впечатлений оставил Зимней сад, своды которого обладают особой акустикой: благодаря архитектурному решению здесь даже самый тихий звук приобретает необычайную силу и отчетливо слышен по всему периметру помещения. Всего же во дворце представлено порядка 150 видов экзотических растений. Здесь даже живут черепахи и рыбки.

И в завершение - Музей подарков, который располагается на третьем этаже дворца. Это настоящая сокровищница, которая хранит несколько сотен подарков Президенту Беларуси от зарубежных коллег, высокопоставленных политических деятелей, делегаций, дипломатов, всемирно известных персон, выдающихся спортсменов, а также от соотечественников, трудовых коллективов страны. Здесь и изящные китайские вазы, наборы резных шахмат, целый арсенал холодного оружия, есть даже пистолеты и автомат. А еще - картины, перчатка от космического скафандра, разнообразные статуэтки, национальная одежда зарубежных стран... Ну и, конечно, отдельный уголок посвящен спортивным подаркам - хоккейные джерси с личными автографами известных игроков, медали, сувениры, хоккейная клюшка и многое другое.

Владимир МАТВЕЕВ,

Фото Павла Орловского

БЕЛТА.-0-